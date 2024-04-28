Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.H.S'nin (32) Konya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bolvadin ilçesinde satışını yapacağı yönünde bilgi aldı.

Çay-Bolvadin kara yolu üzerinde bulunan bir tesiste A.H.S. isimli şüpheli, B.A'ya uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada iki kişi de suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca A.H.S'nin kasten yaralama suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.