Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, Sahipata Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen baskında, 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirildi. Operasyonda G.Y. ile F.Y. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

04.06.2024 10:41
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahipata Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirdi.

Operasyonda G.Y. ile F.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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