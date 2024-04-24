Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Anıtkaya köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. S.B. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

24.04.2024 14:23
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen otomobili Anıtkaya köyü yakınlarında durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki S.B. ile F.Y'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bursa, Güvenlik, Cezaevi, Suç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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