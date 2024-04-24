Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen otomobili Anıtkaya köyü yakınlarında durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki S.B. ile F.Y'yi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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