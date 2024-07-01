Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 20 gram uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E, İ.A. ve G.N.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.