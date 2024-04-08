Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, durdurulan bir otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 140 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. A.Y, M.Ç. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

08.04.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda durdurduğu otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 140 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki A.Y, M.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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