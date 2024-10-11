Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 252 uyuşturucu hap, 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda S.Ç. ile uyuşturucuları saklamaya çalışan kardeşi M.Ç, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kayıt dışı silah ve fişek satışı

Afyonkarahisar'da kayıt dışı silah ve fişek satışı yapan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde yaşayan A.Ü'nün kayıt dışı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait fişekleri sattığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, 4 av tüfeği, 3 havalı tüfek, biri kuru sıkı 2 tabanca, silah parçaları ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İhsaniye

İhsaniye ilçesinde silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayıhan beldesinde yaşayan A.B'nin silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 4 ruhsatsz tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Şüpheli A.B, hakkında adli işlem uygulandı.