Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpışması: 14 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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