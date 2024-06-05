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Afyonkarahisar'daki termal oteller, gurbetçilerin de gelmesiyle Kurban Bayramı tatilinde yüksek doluluk oranına ulaşacak.

Termal ve sağlık turizminde öne çıkan Afyonkarahisar'da yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesisi tercih edenler, tatil yapıp şifalı sulardan faydalanacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı ile başlayacak yaz sezonu öncesi termal otellerdeki rezervasyonların arttığını söyledi.

Haziranda okulların kapanması ve yaz tatili sezonunun açılmasıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerde dolululuk oranının yüksek olacağını vurgulayan Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı ile Avrupa'daki gurbetçilerimiz hareketlenmeye başladı, rezervasyonları sormaya başladılar. Onlar da yaz tatili için Afyonkarahisar'da termal tatil tercih ediyor. Gurbetçilerimiz, bu yaz aylarında Afyonkarahisar'da termal turizmin dolu geçmesine çok büyük katkı sağlayacak. Biz, yine Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız."

Gümüşhan, Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'daki termal otellerde konser, eğlence ve çeşitli aktiviteler için hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

"Tatilcilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var"

Kentin gastronomisinin yanı sıra Frigya'daki tarih, kültür ve doğa turizmine dikkati çeken Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Bayram tatiliyle şehrimizdeki termal otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı. Rezervasyon için sorgular devam ediyor ancak zaman daraldıkça yer bulunamayabilir. O yüzden tatilcilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var."

Gümüşhan, gelenlerin Frig Vadisi'ndeki Ayazini köyü ile Emre Gölü arasında zaman geçirebileceğini, sıcak hava balonu uçuşu da deneyimleyebileceğini sözlerine ekledi.