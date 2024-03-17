Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği ramazan etkinlikleri devam ediyor.
Ramazan dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, tasavvuf müziği, sema gösterisi, deve köy seyirlik oyunları ve birbirinden eğlenceli çocuk yarışmaları, her akşam Afyonkarahisarlılarla buluşmaya devam edecek.
Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Mart Cuma günü başlattıkları iftar ve etkinliklerin ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Etkinliklere vatandaşlardan güzel teveccüh olduğunu kaydeden Yiğitbaşı, "Bine yakın vatandaş günlük olarak iftar davetine geliyorlar. Ayrıca iftar çadırından sonra da etkinlikler başlıyor. Orada da amacımız, biraz daha ramazan ruhunu hep birlikte ailelerin beraberce yaşaması. Komşuların, tanıdıkların burada bir araya gelmesiydi." dedi.
İnsanların, evlerinden çıkmayınca ya telefonlara ya da televizyonlara kilitlendiklerini belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu:
"Bu durumun biraz değişmesini istedik. Burada geleneksel oyunlar, etkinlikler, animasyonlar var. Geleneksel karakterleri çocukların unutmaması, tanıması için birtakım eğlenceler var. Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz gibi. Bir yandan da yetişkinlerin, anne ve babaların ve çocukların ayrı ayrı eğlenebileceği oyunlar düzenledik. Yine tasavvuf musikisi, ilahiler oluyor. Bu anlamda bir araya geldiğimiz sıcak bir ramazan akşamları oluşturmak istemiştik. Umuyorum gelenekselleşir. Her yıl üzerine katarak, daha da güzelleştirerek bu etkinlikleri devam ettiririz diye düşünüyorum."
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
Siirt'in Şirvan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te Halid Bin Velid Camii önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde E.T.G. ile D.C.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.T.G. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi organizasyonuyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şehit ailelerine ve gazilere hiçbir ülkenin yapmadığı kadar destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine vurgu yaptı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Miting öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gözaltı işlemi uygulanmıştır.
Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında tansiyon yükseldi. Maçı kazanan Fenerbahçe'nin sevinci, sahaya inen Trabzonsporlu taraftarlar tarafından kesildi. Taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel, kendisine doğru koşan bir taraftara yumruk attı. Bu gergin anlar kameralara yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?