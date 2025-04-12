Doğal ağaç tünelli yol, kar manzaralarıyla mest etti
Beyaz örtüyle kaplanan ağaç tünelli yol dron ile görüntülendi
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken ağaç tünel, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Karabük'te nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza büründü.
Karabük- Bartın kara yolunda iki yandan uzanan ağaçların dallarının oluşturduğu doğal ağaç tünel karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çeken ağaç tünel, karla birlikte görsel şölen oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi.
Bu güzergahı kullanan vatandaşlar beyaz gelinliği giyen ağaç tüneldeki eşsiz manzarayı bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
Baharı beklerken kışın tekrar geri geldiğini belirten Uğur Camcı, "Buranın her mevsim güzel görüntüleri var" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ağaç Tüneli Kış Manzaralarıyla Büyüledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?