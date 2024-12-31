Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile ağaçtan indirildi.

Olay ilçeye bağlı Ortahopa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kedi, çıktığı ağaçtan inemeyince çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, metrelerce yüksekte mahsur kalan kediyi titiz bir çalışma sonucu kurtardı. Ağaçtan indirilen kedi, kontrol amaçlı sağlık taramasından geçirildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve özverili çalışması için teşekkür etti.