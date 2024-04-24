Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, raylı merdiven kullanarak kediyi ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi, su verilip sevildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

24.04.2024 19:20  Güncelleme: 19:21
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren köpekten kaçarak ağaca çıkan yavru kedi tekrar inemeyerek mahsur kaldı. Çevredekilerin kurtarma çalışmaları çabasız kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının raylı merdiveni ile ağaçtaki kedi kurtarıldı. Su verilip sevilen kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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