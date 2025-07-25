Ağın\'da Aşure Etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Akpınar Mahallesi ile Yenipayam köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, Akpınar Mahallesi ile Yenipayam köyünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile kurum amirleri katıldı.