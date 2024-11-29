Ağın'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağın'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri

Ağın\'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele için seminer düzenlendi.

29.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ağın Kaymakamlığınca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim semineri gerçekleştirildi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençomanoğlu Kültür Merkezinde verilen seminerde, Elazığ Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü (ŞÖNİM) Mehmet Coşkun, uzman öğretmen Dilek Tunç Akbulut erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Yusuf Alataş aile içi şiddetle mücadelede dini referanslar, polis memuru Ogün Söner Cambaz tedbir kararların uygulanması ve takibi konusunda bilgi verdi.

Seminere, Ağın Belediye Başkan Vekili Zeynep Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Esvet Kaya, İlçe Müftüsü Murat Karakaya, İlçe Nüfus Müdürü Ferhat Uçar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, kamu kurum personelleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Kadın, Ağın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağın'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:35:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ağın'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.