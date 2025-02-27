Ağın\'da Yeni Tekstil Atölyesi Açıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde tekstil atölyesi hizmete girdi.
Ağın Belediye Başkanlığına ait fabrika alanında bulunan tesisler, tekstil atölyesi olarak kullanılmak üzere özel sektöre kiraya verildi.
Gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılmasının ardından atölyeye dönüştürülen tesislerde tekstil atölyesi açıldı.
Belediye Başkanı Şeref Çakar, atölyeyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Çakar, ilçe ekonomisi ve halkına katkıda bulunacak atölyenin hayırlı olmasını diledi.
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