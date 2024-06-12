Ağın ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Niyazi Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda hazırlanan ürünler beğeniye sunuldu.
Sergiye, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Sayın Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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