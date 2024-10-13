Ağrı'da 2 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika
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Ağrı'da 2 Gün Gösteri Yasağı

Ağrı Valiliği, 13-14 Ekim tarihleri arasında tüm gösteri ve etkinlikleri yasakladı.

13.10.2024 01:16
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Ağrı Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı il mülki sınırları içinde 13 Ekim 2024 tarihi saat 00.01'den 14 Ekim 2024 tarihi saat 08.00'e kadar 2 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, düzenlenebilecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, şenlik, konser, eğlence ve benzer türdeki ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler ile benzer her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması ve bu eylemlere katılmak amacıyla diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve Diyarbakır Valiliğinin, Diyarbakır ilinde gerçekleştirileceği bildirilen 'Özgürlük Mitingi' konulu açık hava toplantısı ile ilgili almış olduğu yasaklama kararına istinaden il merkezi ve ilçelerimizden bahse konu eylem/etkinliklere katılım göstermek amacıyla hareket eden şahısların ve bunların araçlarının ilimiz ve ilçelerimize giriş, çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da 2 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika

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