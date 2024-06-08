Ağrı'da 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ağrı\'da 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ağrı'da bulunan 6 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, çatıda soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

08.06.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Gazi Mahallesi 109. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çatının diğer bölümlerine sıçrayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı, çatıda soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak, yangının daha çok büyümesini önledi.

Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatıyı saran metrelerce yükseklikteki alevler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ağrı, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement