Ağrı\'da banyoda epilepsi nöbeti geçiren hastanın kolu kesilmekten kurtarıldı

Ağrı'da banyoda epilepsi nöbeti geçiren ve sıcak suya uzun süre maruz kalması sonucu vücudunun belirli bölümlerinde ağır yanıklar oluşan Ömer Levent'in sağ kolunu Erzurum Şehir Hastanesinde görevli doktorlar erken müdahaleyle kesilmekten kurtardı.

Hamur ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Levent, yaklaşık bir ay önce evde duş almak için banyoya girdi. Sıcak suyu açtıktan sonra nöbet geçirerek bayılan Levent'in sağ kolunda, sırtında ve göğsünde derin yanıklar oluştu.

Annesinin durumu fark etmesi üzerine Hamur Devlet Hastanesi'ne götürülen Levent, müdahalenin ardından evine gönderildi.

Vücudundaki morlukları fark eden Levent, tekrar ilçe hastanesine başvurdu. Levent, daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde Doç. Dr. Ayetullah Temiz ve ekibince tedaviye alındı.

Burada Levent'in sağ koluna giden damarlardaki kan akışının tamamen durduğu tespit edilerek acil ameliyat kararı alındı.

Erken müdahaleyle kan akışı yeniden sağlanan Levent'in kolu kesilmekten kurtarıldı.

Epilepsi hastası Levent'in tedavisi sürüyor.

"3. ve 4. derece yanıklar oluşmuş"

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, AA muhabirine, epilepsi hastası Levent'in sıcak suya çok uzun süre maruz kalması nedeniyle vücudunda 4. derece çok derin yanıkların oluştuğunu söyledi.

Erken müdahaleyle hastanın kolunun kesilmekten kurtarıldığını vurgulayan Nohutçu, şöyle konuştu:

"Sırtında 2. derece yanıklar, kolunda ise kas ve dokuya, damarsal yapılara kadar ulaşan 3. ve 4. derece yanıklar oluşmuş. Bize geldiğinde kompartman sendromu oluşmuştu yani yuvarlak şekilde tüm katlar yandığı için orada sıkışma söz konusuydu. Bu da kola giden damarların kan akımını tamamen kesmişti, kan akımı durmuş ve sinir sıkışması yapıyordu. Buna acil müdahale gerekiyordu, Ayetullah Hocamız hemen orayı genişletti, kan akımı gerçekleşti ve kola asıl müdahaleyi yaptı."

Nohutçu, hastanın yanan bütün ölü dokularının temizlendiğini ve tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

"24 saat içinde bir an önce müdahalesini yapmak lazımdı"

İlerleyen süreçte Levent'e deri nakli yapılacağını belirten Nohutçu, şunları kaydetti:

"Birkaç girişim olacak. Erken müdahale etmeseydik kolunu yüzde 99 kaybedecekti. Yapılan erken müdahaleyle kolunu kurtardık. Onun dışında asıl ağır kısmı tam kat yanık olduğu için kolun kas dokusuna kadar tüm derileri temizlendi. Yapılan işlem cerrahi açıdan basit değil. Fark edilmediğinde ya da geç kalındığında ciddi olumsuz sonuçlara neden oluyor. Dolayısıyla 24 saat içinde müdahalesini yapmak lazımdı."

"Çok şükür ağabeyimin kolu kesilmekten kurtarıldı"

Ömer'in kardeşi Emre Levent de epilepsi hastası ağabeyinin annesiyle yaşadığını anlattı.

Ağabeyinin duşa girdiği esnada annesinin telefonla görüştüğünü, banyoda kovaya sıcak suyu doldurduktan sonra epilepsi krizi geçirdiğini belirten Levent, "Başarılı operasyon sonucu çok şükür ağabeyimin kolu kesilmekten kurtarıldı." dedi.