Ağrı'da Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Bilim Şenliği Başladı

27.05.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 3 gün sürecek Bilim Şenliği, kortejle başladı; 60 atölye ve 300 etkinlikle bilim yaygınlaştırılacak.

Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği", Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve öğrencilerin Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kortej yürüyüşüyle başladı. Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası, çocuklar halk oyunları oynadı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, bilim şenliğini başlatmanın ötesinde, merakı, sorgulamayı, üretmeyi ve geleceğe olan umudu hep birlikte yücelttiklerini söyledi.

Millet Bahçesi'nin 3 gün boyunca bilgiyle buluşanların, hayal kuranların, keşfedenlerin ve paylaşanların merkezi haline geleceğini ifade eden Koç, "Bu alanda bilgi, kitap sayfalarından çıkıp hayatın içine karışacak. Gençlerimiz öğrendiklerini hissedecek, deneyecek, üretecek. Her adımda öğrenme, bir zorunluluktan çok bir serüven halini alacak." dedi.

Bilim şenliğinin, bilimi hayattan ayırmadığını ve tam tersine yaşamın tam ortasında yaşattığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek öğrenme, gözlemle, dokunuşla, uygulamayla güç kazanıyor. Bu kapsamda, şenliğimiz okul öncesinden başlayarak, her yaştan bireyin katılabileceği, kimyadan uzay bilimine, nanoteknolojiden psikolojiye kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve her biri, bilimin erişilebilir, anlaşılabilir ve sevilebilir olduğunu göstermektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise şenliğin, bilim kültürünü ve bilimsel düşünmeyi toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bir farkındalık hareketi olduğunu ifade etti.

Vali Koç, Başsavcı Çalış, IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve beraberindekiler, daha sonra 60 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 sergi, 5 bilimsel yarışma, sanatsal ve bilimsel uygulamaların olduğu stantları gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mustafa Koç, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Merkez Bankası: Papara’ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
Merkez Bankası: Papara'ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.