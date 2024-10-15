Ağrı'da Bilim Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Ağrı'da Bilim Şenliği Coşkusu

Ağrı'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde genç yetenekler projelerini tanıtma imkanı buldu.

15.10.2024 22:44
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Ağrı'da bilim rüzgarı esti

AĞRI - Ağrı'da düzenlenen 'Bilim Şenliği' ile, genç yetenekler hazırladıkları etkinlikleri tanıtma fırsatı yakaladı.

Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde "Bilim Şenliği" düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç'un da katılım sağladığı programda öğrencilerle beraber içerisinde çeşitli bilimsel faaliyetin bulunduğu "Mobil Bilim Merkezi" ziyaret edildi. Daha sonra üniversite içerisinde öğrenciler tarafından hazırlan bilimsel ve sanatsal çalışmalar il protokolü ile beraber tek tek ziyaret edildi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan öğrenciler, tasarladıkları çalışmaları protokol üyeleriyle beraber denedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Kültür Sanat, Mustafa Koç, Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Ağrı, Son Dakika

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