Ağrı'da Bilim Şenliği Coşkusu

Güncel

Ağrı'da bilim rüzgarı esti

AĞRI - Ağrı'da düzenlenen 'Bilim Şenliği' ile, genç yetenekler hazırladıkları etkinlikleri tanıtma fırsatı yakaladı.

Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde "Bilim Şenliği" düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç'un da katılım sağladığı programda öğrencilerle beraber içerisinde çeşitli bilimsel faaliyetin bulunduğu "Mobil Bilim Merkezi" ziyaret edildi. Daha sonra üniversite içerisinde öğrenciler tarafından hazırlan bilimsel ve sanatsal çalışmalar il protokolü ile beraber tek tek ziyaret edildi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan öğrenciler, tasarladıkları çalışmaları protokol üyeleriyle beraber denedi.