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Beyaza bürünen Ağrı'da buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Yeniden dondurucu soğuklara teslim olan Ağrı'da, buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.