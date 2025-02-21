Ağrı'da Buzlu Sokaklar Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Ağrı'da Buzlu Sokaklar Kazalara Neden Oldu

Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisiyle yollar buz pistine döndü, vatandaşlar kayarak düştü.

21.02.2025 17:55
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Ağrı'da sokaklar buz pistine döndü: Araçlar kaydı, yayalar böyle düştü

Ağrı'da kaygan yolda giden de düştü, gelen de düşüyor

AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 3 gündür süren kar yağışı, özellikle şehir merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda buzlanmaya yol açtı.

Kayganlaşan yüzeyler nedeniyle çok sayıda vatandaş kayarak yere düştü. Buzlanma nedeniyle yollar ve kaldırımlar, hem araçlar hem de yayalar için tehlike oluşturdu.

Karın etkisiyle bazı caddelerde trafik akışı oldukça güçleşti. Ağrı'nın Eski Van Kavşağı'nda kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar, yolda kalınca çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek ilerlemeye çalışıldı. Yokuştan inmeye çalışan bazı araçlar ise kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı. Bu durum, araç sürücülerinin ve yayaların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Buzlanma nedeniyle kaldırımlarda ve yollarda yürümekte zorlanan vatandaşlar, kayarak yere düştü. Bazı vatandaşlar, buzlu zeminde düşmemek için adeta "buz dansı" yaparak ilerlemeye çalıştı. Ancak bu zorluklar, düşmelere engel olamayarak ilginç görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaş bir anda kayarak yere düştü, bazılarının ise kalktıktan sonra tekrar kayarak düşmesi dikkat çekti. Dolmuşun çarpmaması için kaçmaya çalışan bir vatandaş, kayarak düşmesi sonucu son anda dolmuşun altında kalmaktan kurtularak ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar, kaygan yollarda düşenlere yardım ederek destek oldular.

Kayarak düşen vatandaşlardan bazıları hafif şekilde yaralanırken, bazıları ise vücutlarının çeşitli bölgelerinde ağrı hissettikleri için hastanelere başvurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Buzlu Sokaklar Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

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