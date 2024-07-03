Ağrı'da Dolu Tarım Araziine Zarar Verdi - Son Dakika
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Ağrı'da Dolu Tarım Araziine Zarar Verdi

Ağrı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün etkili olan dolunun tarım arazilerine verdiği zararın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Aşağı Saklıca, Geçitalan, Çakıroba köyleri ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren, Bayıraltı ve Çökelge köylerinde dolunun zarar verdiği arpa ve buğday tarlaları dronlarla görüntülendi. Çiftçiler, tarım alanlarının dolu nedeniyle mahvolduğunu ve emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

03.07.2024 11:45
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Ağrı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, dün etkili olan dolunun tarım arazilerine verdiği zararın tespiti sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doludan zarar gören il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Geçitalan, Çakıroba köyleri ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren, Bayıraltı ve Çökelge köylerinde çalışma yapmaya devam ediyor.

Dolunun zarar verdiği Aşağı Saklıca köyündeki arpa ve buğday tarlaları dronla görüntülendi.

Çiftçi Metin Sökmez, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarından kötü etkilendiklerini söyledi.

Bu sene tarım alanlarının iyi olduğunu ancak doludan zarar gördüğünü ifade eden Sökmez, "Arpa ve buğday tarlalarımız komple mahvoldu. Bu tarlalar biçilmez, hayvanlar da bunları yemiyor." dedi.

Timur Boğa ise yıl boyunca harcadıkları emeklerin boşa gittiğini ve çevredeki köylerin de doludan zarar gördüğünü anlattı.

Kaynak: AA

Bayıraltı, Taşlıçay, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Dolu Tarım Araziine Zarar Verdi - Son Dakika

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