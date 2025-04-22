Ağrı'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi

Geniş Video İzle

Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile 2.129 öğrenci eğitime kazandırıldı, kız çocuklarının erişimi %20 arttı.

22.04.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da eğitime dokunan proje: Binlerce öğrenci sıralarına kavuştu

AĞRI - Ağrı'da hayata geçirilen "Okulum Beni Bekler" Projesi kapsamında, sürekli devamsızlık yapan 2.129 öğrenci yeniden eğitim sistemine kazandırıldı; kız çocuklarının eğitime erişiminde yüzde 20 artış sağlandı.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ekim 2023'te çeşitli nedenlerle örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin yeniden okulla buluşturulması amacıyla "Okulum Beni Bekler" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında yürütülen rehberlik temelli aile ziyaretleri ve saha çalışmaları sayesinde eğitimden kopan binlerce öğrenci yeniden sisteme dahil edildi.

Yeni eğitim öğretim yılı başında il genelinde sürekli devamsızlık durumunda bulunan 4 bin 892 öğrenci tespit edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda 2 129 bin öğrenci tekrar eğitime kazandırıldı. Bu öğrencilerin bin 658'i doğrudan örgün eğitime yönlendirilirken, 471'i Açık Öğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine alındı. Söz konusu çalışmalar sayesinde il genelinde sürekli devamsız öğrenci sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde on beş oranında azalma sağlandı. Bu düşüş erkek öğrencilerde yüzde on, kız öğrencilerde ise yüzde yirmi olarak kaydedildi. Kız çocuklarının eğitime erişiminde sağlanan artış, proje kapsamında en dikkat çekici kazanım olarak değerlendirildi.

"Eğitimin dışında kalan tek bir evladımız kalmayıncaya dek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, "Okulum Beni Bekler" Projesi kapsamında Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Vali Koç, "Öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi iletmek isterim. Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle, ilimizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalan evlatlarımızı yeniden eğitim ortamına kazandırmak amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2023 yılı Ekim ayında başlatılan 'Okulum Beni Bekler' projesi başarıyla yürütülmektedir. Projenin başlangıcında, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sene başı verilerine göre ilimizde sürekli devamsızlık durumunda bulunan 4 bin 892 öğrencimiz tespit edilmiştir. Yürütülen yoğun saha çalışmaları, rehberlik temelli aile ziyaretleri ve yerinde takip süreci neticesinde bugün itibarıyla 2 bin 129 öğrencimiz yeniden eğitim sistemine dahil edilmiştir.Bu kapsamda; bin 658 öğrencimiz doğrudan örgün eğitime yönlendirilmiş, 471 öğrencimiz ise Açık Öğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine kazandırılmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda il genelinde sürekli devamsız öğrenci sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 oranında bir azalma sağlanmıştır. Bu oran, erkek öğrencilerde yüzde 10, kız öğrencilerde ise yüzde 20 düzeyindedir. Özellikle kız çocuklarımızın eğitime erişiminde sağlanan bu iyileşme, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesidir. 'Okulum Beni Bekler' projesi, yalnızca sayısal verilerden ibaret bir başarı değil; aynı zamanda sosyal sorumluluğun, kamu-vatandaş iş birliğinin ve eğitime verilen önemin somut bir göstergesidir. Bu vesileyle; projeye emek ve katkı sunan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, rehberlik servislerimize ve sahada görev yapan tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyor, eğitime kazandırılan her bir öğrencimizin ilimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları için önemli bir adım olduğuna inanıyorum.

Eğitimin dışında kalan tek bir evladımız kalmayıncaya dek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederim." Dedi.

"Gözlerinin içindeki o gülümseme bir motivasyonla çalışmamıza vesile oluyor"

Neslihan Gül Koç ise, öğrencilerinin mutluluğunun kendilerini daha fazla motive ettiğini söyleyerek,

Okula gitmeyen öğrencilerimizi öncelikle tespit ettik. Ardından öğretmenlerimiz, özellikle kışın Ağrı'nın zorlu hava şartlarına rağmen, tek tek ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu vesileyle sahada büyük özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Ev ziyaretleri sayesinde öğrencilerimizle birebir temas kuruldu, velilerimizle görüşmeler yapıldı. Velilerimizin ikna edilmesi sürecinde öğretmenlerimiz büyük çaba sarf etti. Gerektiği durumlarda bizler de sürece dahil olarak destek verdik. Bu sayede yavrularımız, kuzularımız tekrar eğitimle buluştu. Bu tablo bizi gerçekten çok mutlu ediyor.

Temennimiz, önümüzdeki yıl artık eğitim almayan, devamsızlık yapan tek bir evladımızın dahi kalmamasıdır. Öğrencilerimiz okula döndükten sonra da onları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü eğitimden uzak kaldıkları süre boyunca oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Sınıf öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz; hem akademik eksikliklerini tamamlamaları hem de psikolojik olarak kendilerini toparlamaları konusunda öğrencilerimize her zaman destek oluyor. Onları mutlu görmek, gözlerinin içindeki o gülümsemeye tanıklık etmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de daha büyük bir motivasyonla çalışmamıza vesile oluyor" ifadelerine yer verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:49:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement