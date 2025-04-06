Ağrı'da Ekim Mesaisi Başladı

Ağrı'da geniş alana yayılan verimli ovadaki tarlalarda çiftçilerin arpa ve buğday tohumu ekim mesaisi başladı.

Kışın zorlu geçtiği ve arazilerin 6 ay karla kaplandığı kentte havaların ısınmasıyla çiftçilerin zorlu mesaisi başladı.

Ekonomisinin büyük bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığı kentte çiftçiler, verimli Ağrı Ovası'ndaki tarlaları traktörlerle sürmeye başladı.

Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen çiftçiler, sürdükleri tarlalara arpa ve buğday tohumları ekerek hasat zamanına kadar gerekli bakımı yapıyor.

Bugünlerde zorlu mesai yürüten çiftçiler, her türlü bakımını yaptıkları tarlalarda temmuz ayının ortalarında hasada başlayacak.