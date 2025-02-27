Ağrı'da Eşsiz Kış Güneşi Manzarası

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Ağrı'da batan kış güneşi manzarasıyla mest etti

AĞRI - Ağrı'da batmaya başlayan kış güneşinin ağaç dallarının arasından süzülen ışıkları, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Ağrı'da gün batımı sırasında güneşin ağaç dallarının arasından süzülen ışıkları, görenleri mest etti. Kışın soğuk havasına rağmen, batmaya hazırlanan güneşin oluşturduğu bu manzara, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için harika bir görüntü sundu. Doğanın sakinliğinde, güneşin son ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, anbean kaydedildi.