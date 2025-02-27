Ağrı'da batan kış güneşi manzarasıyla mest etti
AĞRI - Ağrı'da batmaya başlayan kış güneşinin ağaç dallarının arasından süzülen ışıkları, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
Ağrı'da gün batımı sırasında güneşin ağaç dallarının arasından süzülen ışıkları, görenleri mest etti. Kışın soğuk havasına rağmen, batmaya hazırlanan güneşin oluşturduğu bu manzara, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için harika bir görüntü sundu. Doğanın sakinliğinde, güneşin son ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, anbean kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Eşsiz Kış Güneşi Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?