Ağrı'da Geven Balı Hasadı - Son Dakika
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Ağrı'da Geven Balı Hasadı

06.08.2025 13:49
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Ağrı Valisi Koç, kadın arıcılarla tescilli geven balı hasadına katıldı, destek projelerini açıkladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Taşlıçay ilçesinde kadın arıcılarla tescilli geven balı hasadına katıldı.

İlçeye bağlı İkiyamaç köyünde arıcı Suzan Sürmeli'nin kovanlarının bulunduğu alanda program düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve kadın arıcılarla coğrafi işaretle tescillenen geven balının hasadını yaptı.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve tertemiz doğasıyla arıcılık faaliyetleri açısından ülkenin en elverişli coğrafyalarından biri olduğunu söyledi.

Geven balının 2022'de coğrafi işaret tescili ile koruma altına alındığını aktaran Koç, "2025 yılı itibarıyla ilimizde Arıcı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 296 yerli arıcı ve 200 gezginci arıcı olmak üzere toplam 496 arıcımız faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 77 bin arılı kovan ile geçen yıl 210 ton bal üretimi gerçekleştirilmiş, bu yıl ise 240 ton bal hasadı hedeflenmektedir." diye konuştu.

Koç, arıcılık faaliyetlerini daha da geliştirmek, üreticilerin emeğine değer katmak amacıyla 2024 yılında 2 milyon 850 bin lira destek sağlandığını anlattı.

"Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin" projesi kapsamında 100 arıcıya yüzde 75 hibe desteğiyle arıcılık ekipmanları dağıtıldığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Tarım Park alanımızda arıcılarımızın ortak kullanımı için yaklaşık 800 bin Türk lirası bütçeyle arıcılık ekipmanları temin edilerek muhafaza altına alınmıştır. Arıcılarımız, ihtiyaç duydukları her an bu ekipmanlardan faydalanabileceklerdir. Ağrı geven balımız tescilli. Avrupa Birliği'nden de tescil belgesi alınması için başvurumuzu yaptık. Oradan da tescil aldığımız zaman hem ilimizin tanıtımı hem de çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını daha iyi alabilmeleri için inşallah kısa zamanda tescilinin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Çiftçilik, Taşlıçay, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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