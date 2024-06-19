Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BDF 99 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavak-Yukarı Küpkıran köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?