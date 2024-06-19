Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Ağrı'nın Kavak-Yukarı Küpkıran köyü yakınlarında, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.06.2024 10:07
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Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BDF 99 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavak-Yukarı Küpkıran köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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