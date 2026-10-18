Ağrı\'da İl Hayvan Borsası, şap tedbirleri kapsamında yeni karara kadar kapalı kalacak

Ağrı'da şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında, İl Hayvan Borsası'nın kapalı kalma süresi uzatıldı. Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, 30 günlük kapatma süresinin dolmasının ardından hayvan borsasının yeni bir karar alınana kadar kapalı kalacağını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sürdürüleceği belirtildi. Bu kapsamda, koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen, karantina altındaki köylerden başka işletmelere ve hayvan borsasına yönelik tüm hayvan hareketlerinin de yeni bir duyuru yapılana kadar durdurulduğu bildirildi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Müdürlük açıklamasında, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda tedbirlerin uygulandığı ifade edildi.

İl genelinde şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yeterli bağışıklık düzeyine ulaşılıncaya kadar önlemlerin devam edeceği kaydedildi. Enfeksiyonun yayılmasını, yeni hastalık odaklarının oluşmasını ve bulaşmanın artmasını önlemek amacıyla İl Hayvan Borsası'nın yeni bir karar açıklanana kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

111 BİN 782 HAYVAN AŞILANDI

Hastalığın yayılımının önlenmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında emniyet güçlerinin de desteğiyle 788 araçtaki 5 bin 238 büyükbaş ve 2 bin 804 küçükbaş kontrol edildi. Belgesiz olduğu belirlenen 724 büyükbaş ile 855 küçükbaşın sahibine idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 Eylül'den itibaren hastalıkla etkin müdahale için il genelinde 111 bin 782 hayvan aşılandı.