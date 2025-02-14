- Ağrı yeniden beyaza büründü
AĞRI - Ağrı'da bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı, kent yeniden beyaza büründü.
Ağrı'da bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ağaçların, araçların ve yolların karla kaplandığı görüntüler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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