Ağrı'da Kar Yağışı Başladı

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Suriye\'de şehit olan uzman çavuş ile ilgili kahreden detay

- Ağrı yeniden beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'da bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı, kent yeniden beyaza büründü.

Ağrı'da bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ağaçların, araçların ve yolların karla kaplandığı görüntüler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.