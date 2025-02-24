Ağrı'da Öğrencilere Hayallerindeki Oyuncaklar Gönderildi - Son Dakika
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Ağrı'da Öğrencilere Hayallerindeki Oyuncaklar Gönderildi

İbrahim Çeçen Vakfı'nın 'Mutluluk Harekatı' projesi, Ağrı'nın köylerindeki çocukları sevindirdi.

24.02.2025 12:17
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Ağrı'nın köylerindeki öğrenciler, İbrahim Çeçen Vakfınca hayata geçirilen "Mutluluk Harekatı" projesiyle hayallerindeki oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kurulduğu 2004 yılından bu yana eğitim ve sosyal alanlarda projeleri destekleyen İbrahim Çeçen Vakfınca başlatılan ve IC Group bünyesindeki şirketlerde çalışan gönüllülerin yürüttüğü Mutluluk Harekatı Projesi bu yıl da devam etti.

Şirket çalışanları, Ağrı'daki ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin oyuncak hayalini öğrenip vakıf aracılığıyla oyuncakları kente gönderdi.

İbrahim Çeçen Vakfı Genel Müdürü Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya ve Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, okulları ziyaret ederek hediyeleri öğrencilere teslim etti.

Hayallerindeki oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, oyun oynanıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Dinçer, gazetecilere, çocukların hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür projelerle sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Öğrencilerin oyuncaklarla çok mutlu olduğunu ve bunu gördüklerinde kendilerinin de çok sevindiğini dile getiren Dinçer, "Yıllardır Mutluluk Harekatı projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje çerçevesinde de özellikle Ağrı'nın köylerindeki ilkokul ve anaokulu çocuklarına hayallerindeki oyuncakları getiriyoruz. Onların hangi oyuncakları istediklerini önceden öğreniyoruz ve hayallerindeki oyuncakları alıp getiriyoruz." diye konuştu.

Dinçer, projenin yıllardır sürdüğünü ve 5 binden fazla öğrenciye oyuncak hediye ettiklerini anlattı.

"Bu sene çok fazla dron isteyen oldu"

Çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Çocuklara önceden hayallerindeki oyuncakları soruyoruz, kimi 'Yeşil renkli traktörüm olsun.' kimi 'Ağlayan değil gülen bebeğim olsun.' diyor. Renklerini bile söylüyorlar. Bizim şirket çalışanlarımız da bizzat bu oyuncakları bulup gönderiyorlar. Bu sene çok fazla dron isteyen oldu. Bu bize çok enteresan geldi. Robot isteyenler var. Takla atan robot istiyorlar."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen ise çocukların oyuncaklarla çok mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Öğrencilere Hayallerindeki Oyuncaklar Gönderildi - Son Dakika

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