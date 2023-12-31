Ağrı\'nın Tutak ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.Ö. idaresindeki 01 Z 0198 plakalı otomobil, Tutak ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan R.P. ve M.S.Y. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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