Ağrı'da şehitler bayram öncesi anıldı
AĞRI - Ağrı'da, Kurban Bayramı dolayısıyla Merkez Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.
Kurban Bayramı öncesinde Merkez Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarette, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Programa katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerce ve il protokol üyeleri, şehitler için dua ederek kabir başında saygı duruşunda bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehitler rahmet ve minnetle anıldı.
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