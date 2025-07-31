Ağrı'da Tarımda Buğday ve Arpa Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı'da Tarımda Buğday ve Arpa Üretimi Artıyor

Ağrı\'da Tarımda Buğday ve Arpa Üretimi Artıyor
31.07.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Koç, bu yıl 280 bin ton buğday, 160 bin ton arpa üretimi beklediklerini açıkladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, arpa ve buğdayın kentteki ekili araziler içinde en büyük paya sahip olduğunu, bu yıl 280 bin ton buğday, 160 bin ton ise arpa üretimi öngördüklerini söyledi.

Vali Koç, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile merkeze bağlı Eskiharman köyünde arpa ve buğday hasadına katıldı.

Çiftçilerle sohbet edip çocuklara oyuncak veren Koç, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin de temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

İl genelinde 3 milyon 439 bin 820 dekar tarım arazisi olduğunu belirten Koç, "Bunun 1 milyon 734 bin 482 dekarında hububat üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu oran, toplam ekili araziler içerisinde en büyük paya sahiptir ve hububatın ilimiz ekonomisindeki ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Koç, geçen yıl 970 bin dekarda 228 bin 878 ton buğday, 762 bin 544 dekarda ise 180 bin ton arpa üretildiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 30 bin ton arpa ile 31 bin ton buğday alımı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere önemli katkılar sağlandığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"2024 yılı içinde ilimiz genelinde toplam 39 bin 719 tarımsal işletmeye 777 milyon 418 bin 193 Türk lirası tutarında destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekler, üreticimizin motivasyonunu artırmakta, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmaktadır. 1 milyon 30 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 280 bin ton buğday üretimi, 675 bin dekar alanda ise 160 bin ton arpa üretimi öngörülmektedir. Bu rakamlar, Ağrı'nın tarımsal üretimdeki iddiasını ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, kıymetli vatandaşlarımızdan bir konuda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum. Hasat sonrası tarlalarda anız yakılması, hem toprağın verimliliğine ciddi zararlar vermekte hem de çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Tarımda Buğday ve Arpa Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı Starbucks'ın küresel satışları çakıldı

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:42
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 15:21:13. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Tarımda Buğday ve Arpa Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.