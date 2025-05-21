Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevkine Operasyon

Ağrı'da, usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

Bu kapsamda il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca 10 ilde çalışma yapıldı.