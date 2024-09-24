Ağrı'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, il merkezinde 3 kişinin üst aramasında, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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