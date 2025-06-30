Ağrı'da V Mall Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ağrı'da V Mall Projesinin Temeli Atıldı

Ağrı\'da V Mall Projesinin Temeli Atıldı
30.06.2025 12:19
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İsra Holding tarafından Ağrı'da hayata geçirilen V Mall adlı karma yaşam projesinin temeli, Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi işbirliğiyle atıldı. Alışveriş merkezi, otel, konut ve ofisleri içeren projeyle bölgeye turist çekilmesi, şehrin ekonomisine yıllık 6.2 milyar TL katkı sağlanması ve 1800 kişiye istihdam yaratılması hedefleniyor. Valilik ve milletvekilleri, projenin bölgedeki huzur ortamıyla birlikte ekonomik fırsatlar sunacağını vurguladı.

İsra Holding'in Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirdiği ve içerisinde alışveriş merkezi, otel, konut ile ofislerin olacağı karma yaşam projesi V Mall Ağrı'nın temeli atıldı.

Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde ülkenin birçok bölgesinde faaliyet gösteren İsra Holding, Ağrı'da yapacağı karma yaşam projesiyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ndaki iller ile komşu ülkelerden ziyaretçileri şehre çekmeyi hedefliyor.

AVM, otel, ofisler, konutlar ve rezidans alanlarını kapsayacak olan V Mall Ağrı'nın, şehrin çehresini değiştirmesi ve tamamlandığında 1800 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Dünyaca ünlü markaların bulunacağı alışveriş merkezinin de içerisinde bulunduğu V Mall Ağrı'nın, şehrin ekonomisine yıllık 6.2 milyar Türk lirası katkı sunacağı öngörülüyor.

Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla, karma yaşam projesinin temel atma töreni yapıldı.

"Huzur ortamıyla şehrimiz kalkınmada hızla ilerlemektedir"

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacak çok kıymetli bir yatırımın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda devletin kararlı adımlarıyla bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamının yatırımcıların Ağrı'ya olan ilgisini artırdığını belirten Koç, "Güven ortamının sağlandığı her coğrafyada olduğu gibi Ağrı'da da istihdam imkanları genişlemekte ve şehirlerimiz kalkınma yolculuğunda hızla ilerlemektedir. Bugün gelinen noktada, bölgemizde tesis edilen huzur ve güven ortamı, yatırımcılarımız için çok yönlü fırsatların önünü açmıştır." diye konuştu.

Koç, Tekstil Kent Projesi'yle sanayide yeni iş alanları oluşturulurken, maden yatakları ve jeotermal kaynakların da enerji ve üretim yatırımları için büyük imkanlar sunduğunu anlattı.

V Mall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin toplam 84 bin 522 metrekarelik geniş bir alan üzerinde yükseleceğini, sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşamın yeni merkezi olacağını ifade eden Koç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kalkınma vizyonunun bir parçası olarak Ağrı'mızda gerçekleşen her yatırım, bizler için sadece bir bina, bir tesis ya da bir proje değil, geleceğe bırakacağımız kalıcı bir iz, güçlü bir irade ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefidir." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci ise projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Serhat şehrimiz başta olmak üzere çevre illere de değer katması hedeflenen bu proje bünyesinde yer alacak alışveriş merkeziyle doğunun yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vizyoner yatırımla birlikte dünyanın gözü Ağrı'ya çevrilecektir. Şehir sadece ticaret ve bir yaşam merkezi değil, aynı zamanda turizmin yeni bir adresi haline gelecektir." dedi.

"Komşu ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak"

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı da "Bir Kuşak, Bir Yol Projesi" güzergahında yer alan büyük yatırımın, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehresini değiştireceğini ifade etti.

V Mall Ağrı karma yaşam projesinin her yönüyle Ağrı'yı bölgenin yeni çekim merkezi haline getireceğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bulunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın bölgelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak. Ekonomik hareketlilik anlamında ülkemize ve güzide şehrimiz Ağrı'ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak."

Dua edildikten sonra butona basılarak projenin temeli atılmaya başlandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ağrı Valiliği, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, turist, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da V Mall Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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