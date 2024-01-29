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Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü havadan görüntülendi

Iğdır'da üst üste yağan kar sonrası her yer beyaza büründü. Kar tutmayan Ağrı Dağı etekleri de kar örtüsü altında kaldı. Yağan kar yağışı sonrası beyaza bürünen alanlar havadan görüntülendi.

Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü havadan görüntülendi
29.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:33
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Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü böyle görüntülendi

IĞDIR - Sahip olduğu ikliminden dolayı Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da üst üste yağan kar sonrası her yer beyaza büründü, kar tutmayan Ağrı Dağı etekleri de kar örtüsü altında kaldı.

Sahip olduğu ovalık kesimlerinden dolayı Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden etkilenmeyen ve Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kış ayı sert geçiyor. Geçtiğimiz günlerde üst üste yağan kar yağışı sonrası şehir merkezi başta olmak üzere şehir tümüyle beyaza büründü. İlkbahar ayında hayvancılık ile uğraşanların umudu olan Ağrı Dağı etekleri de yağan kardan nasibini aldı. Yağan kar yağışı ile birlikte Ağrı Dağın etekleri beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen alanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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