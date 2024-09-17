Ağrı Dağı\'nda Organ Bağışı Mesajı

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Erzurum Şehir Hastanesi çalışanı ve dağ kayağı antrenörü Selçuk Taş, tırmandığı Ağrı Dağı'nın zirvesinde organ bağışına dikkati çekti.

Hastanede mutemet olarak çalışan ve dağ rehberliği de yapan Taş, 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktalarından olan Ağrı Dağı tırmanışında, beraberindeki yabancı kafileyle karlı, fırtınalı ve sisli havaya rağmen yaklaşık 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaştı.

Taş, zirvede "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" pankartını açarak, "Şu an 10 binlerce insan hayata tutunmak için sizin iyiliğinizi bekliyor, lütfen iyilik yapın. Organlarınızı bağışlayın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.