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Ağrı'daki eczacılık fakültesi öğrencileri Iğdır'da kozmetik üretim tesislerini ziyaret ediyor - Son Dakika
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Ağrı'daki eczacılık fakültesi öğrencileri Iğdır'da kozmetik üretim tesislerini ziyaret ediyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Iğdır'da bulunan kozmetik üretim tesislerini ziyaret ederek mesleki tecrübe kazanıyor. Öğrenciler, işletmedeki üretim süreçlerini yerinde görüp notlar alarak uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor. Ziyaretten memnun olan işletme sahibi ve öğretim üyeleri, öğrencilerle tecrübelerini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ağrı\'daki eczacılık fakültesi öğrencileri Iğdır\'da kozmetik üretim tesislerini ziyaret ediyor
23.12.2023 - 18:01,
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Ağrı'daki eczacılık fakültesi öğrencileri, Iğdır'da ziyaret ettikleri kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrübe kazanıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, kentteki kozmetik üretim tesislerini ziyaret etti.

İşletmedeki parfüm ve kolonya üretimini yerinde görüp notlar alan öğrenciler, bu ziyaretlerle hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de alanlarıyla ilgili konuları uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

İşletme sahibi eczacı Ümit Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır yöresine özgü kayısı kolonyası başta olmak üzere kozmetik ürünler imal ettiklerini söyledi.

Mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştıklarını ifade eden Eren, "Hocalarımız ve öğrencilerin ziyareti bizleri mutlu etti. Onlara tesislerimizi gezdirdik, üretim aşmalarımızı dilimiz döndüğünce anlattık. Bu, hem bizim hem de öğrenciler için güzel deneyim oldu." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Aydın da dermokozmetik kulüplerinin çalışmaları kapsamında danışman öğretmenler olarak Iğdır'a geldiklerini anlatarak, "Özellikle farmakoloji derslerinde teorik anlattığımız bilgileri burada uygulamalı bizzat görmüş olduk. Öğrencilerimize sanayide bir ürünün çıkarılmasının uygulamalı gösterilmesi çok faydalı oldu." diye konuştu.

"Bölgemizde sanayiye yönelik tesisler maalesef kısıtlı"

Fakültenin Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilan Özmen de Dermokozmetik Kulübünün danışmanlığını yaptığını, eğitim amaçlı Iğdır'daki işletmeye ziyarette bulunduklarını söyledi.

Eczacılık fakültelerinde hem teorik hem de pratik eğitimler verildiğini dile getiren Özmen, şöyle devam etti:

"Kendi laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz eczacılığa yönelik eğitimler alıyor ancak bölgemizde sanayiye yönelik tesisler maalesef kısıtlı, buradaki işletmecinin hem eczacı olması hem de sanayi bakımından böyle bir tesise sahip olması dolayısıyla öğrencilerimizin burayı canlı olarak yerinde görmelerini istedik. Buranın onlara ilham vermesini ve motivasyon kaynağı olmasını istedik."

Kulüp Başkanı 2. sınıf öğrencisi Hümeyra Demir de kulübü firma gezileri düzenleyerek fikir edinmek için kurduklarını anlattı.

Sınıf ortamında eğitim aldıklarını belirten Demir, "Fikirlerimizin daha net oluşabilmesi için ortamı görmemiz gerekiyor. Bu manada mezun olduğumuzda hangi alana yöneleceğimiz konusunda fikirlerimiz netlik kazanmış oluyor. " dedi.

Kaynak: AA
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Iğdır, Ağrı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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