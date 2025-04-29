Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor.
Düzlüklerinde karların eridiği kentte, dağlık bölgelerde beyaz örtü hüküm sürüyor.???????
Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde bulunan dağlarda kar, nisan ayının sonuna doğru erimeye başladı. Bir yanı bahar, bir yanı kış olan dağlar, manzarasıyla etkileyici görüntüler oluşturuyor.
Karların erimesiyle oluşan küçük göletlere çok sayıda kuş da gelmeye başladı.
Karlı dağlar ve çevresindeki sulak alanlar dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'nın Bahar Manzarası - Son Dakika
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