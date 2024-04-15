Ağrı\'nın düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümü kutlandı

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, oratoryo gösterisi yapıldı, şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu.
Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, şehit ile gazileri rahmet ve şükranla andığını söyledi.
Kentin kurtuluş tarihi olan 15 Nisan'ın milletin birlik ve beraberlik içerisinde azim, inanç ve kararlılıkla yazdığı İstiklal destanının günü olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Bu destan her şeyden önce milli birliğimizin ve kardeşliğimizin bir ruhudur. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele döneminde ve 1. Dünya Savaşı'nda tarihin en çetin zamanlarını yaşayan aziz milletimiz, Anadolu'nun her karış toprağında şanlı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde her zaman hür yaşama inancıyla mücadeleler vermiştir. Tarihte hiçbir güç ve tehdide boyun eğmeyen milletimiz, Anadolu'nun giriş kapısı olan Ağrı'da da aynı kahramanlığı ve aynı azmi göstererek vatan topraklarını canları pahasına muhafaza etmişlerdir."
Program, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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