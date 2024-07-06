Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin kesiştiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Patnos ve çevre ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın da bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.