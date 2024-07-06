Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın da bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

06.07.2024 22:29
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin kesiştiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Patnos ve çevre ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın da bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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