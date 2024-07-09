Ağrı'nın Tutak ilçesinde sel sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki gün önce Tutak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Yukarı Karahalit, Aşağı Karahalit, Yeniköy, Aşağı Özdek, Yukarı Özdek, Sorguçlu ve Taşbudak köylerinde sel meydana geldiği hatırlatıldı.

Sel nedeniyle Yukarı Karahalit köyünde 12 küçükbaşın telef olduğu belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu koordinesinde ekiplerin köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde zarar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.