Ağrılı çiftçiler alın teriyle ektikleri buğdayları hasat etmeye başladı - Son Dakika
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Ağrılı çiftçiler alın teriyle ektikleri buğdayları hasat etmeye başladı

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Ağrı'da çiftçilerin bin bir emekle ektiği buğdaylar hasat edilmeye başlandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, bu yıl 550 bin ton üretim hedeflediklerini belirtti. Tarım ve hayvancılık kenti olan Ağrı'da çiftçilerin özverisiyle bu yılki verimin arttığı ifade edildi. Vali Koç, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

02.08.2024 09:55
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Ağrılı çiftçiler alın teriyle ektikleri buğdayları hasat etmeye başladı

AĞRI - Ağrı'nın verimli topraklarında çiftçilerin bin bir emekle ektikleri buğdaylar hasat edilmeye başlandı, 550 bin ton verim bekleniyor.

Ağrı'da, bul yıl 1 milyon 750 bin dekar alana çiftçilerin alın teriyle ekilen buğdaylar hasat edilmeye başlandı. Tutak ilçesine bağlı Yukarı Özdek köyündeki çiftçilerle hububat hasadına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, bu yıl beklenen verimin geçen yıla göre arttığını ve bu yıl 1 milyon 750 bin dekar alanda 550 bin ton üretim hedeflediklerini ifade etti.

"Biz çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için bütün kurumlarımızla beraber tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olmasından gurur duyduğunu belirten Vali Mustafa Koç, çiftçilerin özverisi ve gayretiyle bu yılki verimin arttığını ve 550 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyerek, "Bugün Ağrı ilimizin, güzel ilçesi Tutak Yukarı Özdek köyündeyiz. Aslında Ağrımızda tarımla alakalı değişik sektörlerde hasat başlamıştı. Yağışlardan dolayı biraz gecikmiş olsa da hububat hasadımızda başlamış oldu. Bizde bu kapsamda hem çiftçilerimize hayırlı olsun demek, hem bereketli olsun demek için onları ziyaret ettik hasatlarına ortak olduk. Deminde ifade ettik Ağrımız, biz bununla her ortamda gurur duyuyoruz bir tarım ve hayvancılık kenti, çok verimli ovalara, gayretli, özverili çiftçilerimiz var. Ağrımızda hububat ekimi alanı olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarda 600 bin ton ürün elde etmiştik. Bu yılda 1 milyon 750 bin dekarda 550 bin ton ürün elde etmeyi, hasat etmeyi umut ediyoruz diyoruz. Bunun sebebi bu sene buğdayları tam başkalaşma döneminde biraz yağışların fazla olmasıdır. Az öncede sizler şahit oldunuz. Biz hem çiftçilerimizin hasadına ortak olurken onların sorunlarını dinlemek onların sorunlarına çözüm üretmek için onlarla da sohbet ediyoruz. Bu minvalde bu en çok dile getirilen husus Tutak ilçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım noktasının açılmasıydı. Ağrımızda geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz 75 bin ton hububatı çiftçilerimizden aldı. Bu yılda yine 80 bin ton almayı hedefliyoruz. Ama biz çiftçilerimizin emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için bütün kurumlarımızla beraber, bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kaldı ki geçen yıl 3,5 milyon dekarda 500 milyon TL gibi sadece tarımsal destekleme çiftçilerimize verildi devletimiz tarafından, Tarım Bakanlığımız tarafından sadece destekleme değil, demin de ifade ettiğim gibi çiftçilerimizin ürünlerinin alın terlerine karşılık alabilmeleri için mahsullerini biz her alanda onları desteklemeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah, bugün de Yukarı Özbek köyünde Mustafa kardeşimizin tarlasındayız onun hasadına ortak olduk. Yaklaşık 700 dekara yakın buğday ekimi var. Ben bütün çiftçilerimize kazasız, belasız bir hasat diliyorum. Onlar üretmeye devam etsinler, biz hep onların yanlarında olacağız. Bu vesileyle de sizlerin aracılığıyla da bir hususu vurgulamak istiyorum. Tabi hububat hasadının olmasıyla beraber çiftçilerimizin de maalesef anız yakma gibi bir eğilim söz konusu, ki bu anız yakma hem toprağa zarar veriyor, hem canlılara zarar veriyor doğanında ekolojik dengesini bozuyor. Kaldı ki istemediğimiz olumsuz sonuçlara da sebep olabiliyor. Bundan sebep biz bu konuda kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ben tekraren bütün çiftçilerimize kazasız, belasız bir hasat sezonu diliyorum. Emeklerinin karşılığını alabilecekleri, alın terlerinin karşılığını alabilecekleri bir hasat diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Koç, Ağrı, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı çiftçiler alın teriyle ektikleri buğdayları hasat etmeye başladı - Son Dakika

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