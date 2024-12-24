AGÜ, KGK'dan Akreditasyon Aldı - Son Dakika
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AGÜ, KGK'dan Akreditasyon Aldı

AGÜ, KGK\'dan Akreditasyon Aldı

Abdullah Gül Üniversitesi, KGK tarafından akredite edilen 6 eğitim kurumundan biri oldu.

24.12.2024 15:23
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından akredite edildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) çerçevesinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimleri vermek üzere KGK tarafından akredite edilen 6 eğitim kurumundan biri oldu.

AGÜ'nün akreditasyona hak kazandığının duyurusu Sümer Kampüsü'nde Kayseri Ticaret ve Sanayi Odalarının iş birliğiyle düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Paneli'nde KGK Başkanı Hasan Özçelik tarafından açıklandı.

AGÜ, bu başarısıyla KGK'nin akreditasyonunu alan ilk 6 eğitimi kurumundan biri olmanın yanı sıra tek devlet kurumu olma ünvanını da elde etti.

Alınan akreditasyonla beraber AGÜ, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması konusunda da eğitim verecek. Toplam 62 saat sürecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinatörlüğünü AGÜ Sürdürülebilirlik Ofisi'nden Dr. Fatma Şener Fidan yapacak ve kurumdan bir çok akademisyen eğitime katkı sağlayacak. Eğitime ayrıca bir KGK temsilcisi de katılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, kayseri, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

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