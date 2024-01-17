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Ahlat'ta Sahipsiz Hayvanlar Sorunu - Son Dakika
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Ahlat'ta Sahipsiz Hayvanlar Sorunu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İkikubbe Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istedi. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların okula gidiş gelişlerinde sorun yaşadıklarını ve köpeklerin saldırılarından endişe ettiklerini belirtti. Muhtar ve mahalle sakinleri, yetkililerden yardım isteyerek sahipsiz hayvanlar konusunda çözüm bulunmasını talep etti.

Ahlat\'ta Sahipsiz Hayvanlar Sorunu
17.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:59
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde İkikubbe Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, son günlerde sayıları artan sahipsiz hayvanlar sorunun çözülmesini istedi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek açıklama yapan İkikubbe Mahallesi Muhtarı Çetin Aydaner, belediye ekiplerinin müdahale etmesine rağmen sahipsiz hayvan sayısının arttığını söyledi.

Özellikle çocukların okula gidiş gelişlerde sorun yaşadığını anlatan Aydaner, "Kış mevsimi dolayısıyla sahipsiz hayvanları şehir merkezine bırakıyorlar. Belediye topluyor ama yine de sayıları artıyor. Bu durumdan özellikle öğrenciler etkileniyor. Gerekli yerlere müracaat ettik. Bir an önce sahipsiz hayvanlar konusuna çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklar korkudan okula gidip gelemiyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ejder Ademoğlu ise başıboş hayvanlar nedeniyle çocuklarını okula götürüp getirmekte zorlandıklarını belirterek, "Köpekler çocuklara saldırıyor. Mahallemizde köpek sayısı arttı. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu şekilde devam ederse çocuklarımızı okula göndermek istemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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