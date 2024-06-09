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Ahlat'ta şimşekler geceyi aydınlattı: Kovanlarını taşıyan arıcılar şimşeklerin arasında kaldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, kovanlarını yaylaya taşıyan arıcılar ise şimşekler arasında kaldı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis ve ilçelerinde de etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Ahlat ilçesinde arıcılık yapan 65 yaşındaki Şaban Çardak ve beraberindekiler, Muş'tan getirdikleri arı kovanlarını Sütey Yaylası'na indirirken çakan şimşeklerin arasında kaldı. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde arıcıların yakınına düşen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.