Ahmedabad'da Uçak Kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Hindistan medyasında "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, Air India, uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi daha önce, Gucerat'ta düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın kazasının sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Eski Gucerat Başbakanı Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor

Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havada yoğun siyah duman olduğu görülürken, uçağın düştüğü yoğun yerleşim yerinde bina ve araçların yandığı dikkati çekti.

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtildi.

India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.

Başbakan Modi yetkililerle görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile uçak kazasını görüştü.

Modi görüşmede, uçağın düştüğü yerde kurtarma ve yardım operasyonlarını yürütebilmek gerekli tüm desteğin derhal sağlanacağını belirtti ve durumla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etti.

Naidu'nun, olay yerindeki çalışmaları denetlemek için uçağın düştüğü Ahmedabad'a gittiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerden ilk açıklamalar

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Naidu olay karşısında "şok olduğunu" ifade etti.

Mevcut Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yolcu uçağının düşmesinden kaynaklanan trajediden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Yetkililere, olası bir kaza durumunda kurtarma ve yardım operasyonları yapılması talimatı verildiğini kaydeden Patel, yaralı yolcuların nakilleri için hastanedeki tüm tedavi düzenlemelerinin öncelikli olarak yapılacağını aktardı.

Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Ahmedabad Londra Gatwick seferini yapan 171 sefer sayılı Air India uçağının bugün trajik bir kazaya karıştığını derin bir üzüntüyle teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Olaydan etkilenen kişilerin ailelerine taziyelerini ileten Chandrasekaran, sahadaki acil müdahale ekiplerine yardımcı olmak ve etkilenenlere gerekli tüm destek ve bakımı sağlamak için "elden gelen her şeyin yapıldığını" söyledi.

Chandrasekaran, bilgi almak isteyen kişiler için destek ekibi kurulduğunu da ekledi.

Kaza kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

Hindustan Times'ta yer alan haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce "yardım çağrısı"nda bulunduğu ancak sonrasında uçaktan haber alınamadığı belirtildi.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar" sitesinde ise, uçağın kalktıktan sonraki 1 dakika içerisinde sinyalinin kaybedildiği açıklandı.

Uçağın geçmişi, Hindistan ile Paris, Frankfurt, Tokyo, Amsterdam ve Melbourne gibi şehirler arasında düzenli olarak uçtuğunu gösteriyor.

Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Gatwick Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Ahmedabad'dan kalkan AI171 sefer sayılı uçağın İngiltere saatiyle 18.25'te iniş yapmasının planlandığı doğrulandı.